6 معلومات عن مسلسل منى زكي رمضان 2023.. أرملة ترتدي زي الرجال

تخوض الفنانة منى زكي السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «تحت الوصاية»، والمقرر عرضه على قنوات dmc، لذلك نستعرض خلال السطور التالية أهم المعلومات عن مسلسل منى زكي رمضان 2023.

معلومات عن مسلسل منى زكي رمضان 2023

- مسلسل تحت الوصاية ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15حلقة.

- تجسد منى زكي خلال الأحداث دور أرملة تضطرها الظروف إلى النزول للعمل بسبب أبنائها.

- تتنكر منى زكي خلال أحداث المسلسل في زي رجل بسبب عملها في مهنة الصيد.

- تم تصوير معظم مشاهد المسلسل في مدينة دمياط.

- يتم عرض المسلسل على قنوات dmc حصريًا.

- ظهرت منى زكي خلال البوستر الدعائي للمسلسل وهي ترتدي الحجاب.

مسلسل منى زكي رمضان 2023

مسلسل «تحت الوصاية» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب منى زكي، أبرزهم دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.