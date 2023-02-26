مجموعة فاغنر الروسية تسيطر على قرية ياغيدني وتطوق بلدة باخموت

سيطرت عناصر مجموعة فاغنر الروسية على قرية ياغيدني الواقعة في الضواحي الشمالية لمدينة باخموت وهي المدينة الأوكرانية التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ الصيف، وفقا لما أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين قبل قليل

وتحكم السيطرة على قرية ياغيدني الخناق الروسي حول مدينة باخموت، لاسيما أن القرية تقع على بعد أقل من كيلومترين من وسط هذه المدينة المحصنة، والتي تعد ذات أهمية استراتيجية ضئيلة غير أنها أصبحت رمزاً للسيطرة على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

القوات الأوكرانية فجرت سدا يقع قرب باخموت

وأوضح بريغوجين في رسالة نشرها الجهاز الإعلامي التابع له عبر موقع «تليجرام»: «عند الساعة السابعة مساءً في 25 فبراير، سيطرت الوحدات الهجومية التابعة لفاغنر على كامل قرية ياغيدني الواقعة شمال باخموت».

ونقلت وكالة أنباء «تاس» عن الجهاز الإعلامي التابع لفاغنر قوله إن القوات الأوكرانية فجرت سداً يقع قرب باخموت من أجل إبطاء تقدم القوات الروسية.

فيما أشار تقرير عسكري أوكراني إلى أن القرى القريبة من باخموت لا تزال تحت سيطرة كييف، وأوضح أحدث تقرير لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية حققت تقدما باء بالفشل في قرى محيطة باخموت، بما في ذلك بيرخيفكا.

ولم يرد ذكر قرية ياهيدني في التقرير، لكنه قال إن 18 تجمعاً سكنياً في المنطقة تعرضوا للقصف من القوات الروسية، بما في ذلك قرى على مداخل باخموت الجنوبية والغربية.

روسيا تحاول تطويق باخموت منذ أسابيع

وتحاول القوات الروسية منذ عدة أسابيع تطويق باخموت، ونجحت في قطع عدد من طرق الإمداد المهمة للقوات الأوكرانية.

وأمس أعلنت مجموعة فاغنرالسيطرة على بارخيفكا الواقعة شمال باخموت، بعدما أعلنت السيطرة على باراسكوفيتشفكا الأسبوع الماضي.