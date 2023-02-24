300 ألف عسكري ومدني قتلى روسيا وأوكرانيا بعد مرور عام على الأزمة

يزداد عدد قتلى الأزمة الأوكرانية التي بدأت منذ عام وتحديدا في الرابع والعشرين من شهر فبراير عام 2022، حيث أصبح العدد يرتفع من الطرفين إلى أكثر 300 ألف عسكري ومدني، منهم 145 ألف جندي روسي، بحسب تقديرات وردت يوم الأربعاء الماضي عن الجيش الأوكراني، فيما قدّر البيت الأبيض في اليوم نفسه، أن 30 ألف مرتزق قتلوا أيضا منذ بداية الأزمة.

وفي شهر يناير المنصرم قال رئيس الدفاع النرويجي الجنرال، إريك كريستوفرسن، إن أوكرانيا فقدت 100 ألف مقاتل تقريبا في الأزمة وفقا لما نقلت عنه قناة TV2 التلفزيونية الدنماركية.

ميلي: كل طرف خسر 100 ألف جندي

من جهته قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي حين ذكر في كلمة ألقاها في «نادي نيويورك الاقتصادي» يوم 9 نوفمبر الماضي، أن الجانبين الروسي والأوكراني خسرا ما لا يقل عن 100 ألف جندي.

الخسائر المادية

كما أعلن الجيش الأوكراني، أنه دمر 3350 دبابة روسية و6593 مدرعة و2352 قطعة مدفعية و471 راجمة صواريخ و244 نظاما مضادا للطائرات و299 طائرة و287 مروحية و2029 طائرة مسيّرة و18 قطعة حربية و5215 مركبة أخرى، فيما ذكر الجيش الروسي، أنه دمر للأوكران 7994 دبابة ومدرعة و4189 قطعة مدفعية و405 نظاما مضادا للطائرات و387 طائرة و210 مروحيات و103 راجمات صواريخو3222 طائرة مسيّرة و8501 مركبة أخرى.

ولحق التدمير يـ 978 منشأة طبية، وبنحو 1270 مدرسة و786 روضة أطفال بحلول سبتمبر الماضي، وقبلها بحلول يونيو 2022 تم تدمير 152 موقعًا ثقافيًا، منها 70 دينيًا. بحلول سبتمبر، فيما قدرت «مدرسة كييف للاقتصاد» أن التدمير طال 775 منشأة ثقافية و80 مبنى دينيًا، حيث أعلن «مجلس الكنائس العالمي» الأربعاء الماضي أن ما لا يقل عن 494 كنيسة ومعبد يهودي ومسجد دمرت تماما.