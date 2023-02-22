آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تسعى للسيطرة على مدينة «أرتيموفسك»

أصبحت آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، من الأمور المهمة التي يتابعها ويترقبها العالم كله خلال الساعات الماضية، خاصة بعد تصاعد الأحداث أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عزمه لوقف المشاركة في الاتفاقية «نيو ستارت» بعد خطاب استمر 100 دقيقة، متهما الولايات المتحدة والقوى الغربية بمحاولة إلحاق هزيمة استراتيجية لروسيا، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

وآخر تطورات الأزمة الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قذائف المدفعية الروسية دمرت مدفعين من طراز «هاوتزر» أوكرانيين، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة في الإقليمين 123 و126 في مناطق أنتونوفكا وتشرنوبايفكا في مقاطعة خيرسون.

استمرار القتال في مدينة أرتيموفسك

ومن ناحيه آخرى، أعلن مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان ياجين، أن القتال في مدينة أرتيوموفسك يدور بالفعل في وسط المدينة، وأضاف أن المبادرة الآن في أيدي مقاتلينا، حيث أن القوات دخلت من الجانب الشمالي من أرتيموفسك منذ فترة طويلة، لكن الآن يقاتلون بالفعل في وسط المدينة، لافته إلى أن استسلام القوات الأوكرانية في المدينة هو مسألة وقت وسيحدث ذلك في القريب العاجل.

فيريشوك تدعو سكان المدينة إلى المغادرة في أقرب وقت

وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة جورلوفكا الكبيرة، وتعد مركزًا مهمًا لنقل وتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرنيا فيريشوك، دعت سكان المدينة إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن، كما بدأت في إخراج أرشيفات مؤسسات الدولة في المدينة.