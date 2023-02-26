خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي يعتمد على التدريب لأداء مهام محددة

قال محمد غيث، الخبير التكنولوجي، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعتمد على تدريب العقل غير البشري على أداء مهام محددة، وفقًا للمدخلات والبيانات التي يتم تغذية النظام بها، فكلما تم تزويده بحجم معلومات أعلى وبيانات أدق يُبدي استجابات أكثر دقة.

غيث: الذكاء الاصطناعي يحاول محاكاة الاستجابة البشرية

وأضاف «غيث»، في تصريحات لـ«صدي البلد» أنه لا يمكن أن يستبدل الذكاء الاصطناعي البشر، لكنه يحاول أن يُحاكي الاستجابات البشرية، فالآلة لا يمكن أن تشعر.

العلاقة بين البشر وعالم التكونولوجيا

وأوضح أن العلاقة بين البشر وعالم التكنولوجيا بما يحويه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات إحدي القضايا الشائكة التي تفرض نفسها بقوة في المجتمع العلمي، بخلاف التوسع في استخدامها والتعاطي معها بشكل أكبر.

وأشار إلي أن تلك الروبوتات تعتمد على برامج تعمل بشكل أساسي من خلال خوارزميات التعلم الآلي وعملية معالجة اللغة الطبيعية، وتتضمن تحليل الكلام البشري والتفاعل معه باستجابات دقيقة تُحاكي العلاقة البشرية، بحيث يكون هناك تدفّق تلقائي بالمحادثة.

ويبدو أن الطفرة الكبيرة التي طرأت على روبوتات الدردشة الحديثة، التي تتيح محاكاة الاستجابات البشرية بطريقة سلسة كما يشير، هناك أغراضٌ عدّة تُستخدم فيها روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي.