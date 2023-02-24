الذكاء الاصطناعي يرفع أرباح شركات تصنيع الرقائق.. «نيفادا أبرزها»

مع انطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تظهر شركة «نيفادا جروب»، باعتبارها الفائز الأكبر - وإن لم تكن الوحيدة - بين شركات تصنيع الرقائق بعد سنوات من التركيز على التكنولوجيا، ما جعلها موردًا مفضلًا لشركات التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي نقطة مضيئة للاستثمارات في صناعة التكنولوجيا

وبحسب رويترز، برز الذكاء الاصطناعي كنقطة مضيئة للاستثمارات في صناعة التكنولوجيا، التي أدى تباطؤ نموها إلى تسريح العمال على نطاق واسع وتقليص الرهانات التجريبية، وساعد الذكاء الاصطناعي نيفادا حيث أعلنت عن أرباح ربع سنوية أفضل من المتوقع يوم الأربعاء الماضي وتوقعت أن تجاوزت المبيعات توقعات وول ستريت، في تناقض صارخ مع الخسارة المتوقعة وخفض توزيعات الأرباح من منافستها Intel Corp.

وتابع تقرير رويترز: «يقزم تقييم نيفادا للسوق من إنتل، وارتفعت أسهم نيفادا بنحو 14% إلى 236.70 دولارًا، لقد قفزوا بأكثر من 60% منذ مطلع العام، ما يقرب من ثلاثة أضعاف مكاسب مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات».

مساعدة ألعاب الفيديو على أن تبدو أكثر واقعية

وبدأت الشركة أعمالها في مجال شرائح الرسومات لأجهزة الكمبيوتر من خلال مساعدة ألعاب الفيديو على أن تبدو أكثر واقعية، ثم ركبت موجة العملات المشفرة حيث تم استخدام رقائقها في التعدين، وتأتي الدفعة التالية من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعزز ارتفاع نيفادا من قيمتها السوقية بأكثر من 70 مليار دولار، وبذلك يصل إلى أكثر من 580 مليار دولار، أي حوالي خمسة أضعاف شركة إنتل.

مفتاح نجاح الشركة هو أنها تسيطر على حوالي 80% من السوق لوحدات معالجة الرسوم (GPUs)، وهي شرائح متخصصة توفر نوع القوة الحاسوبية المطلوبة للخدمات مثل ChatGPT المدعومة من Microsoft والتي تحظى بشعبية كبيرة ChatGPT.

صميم وحدات معالجة الرسومات

وأضاف التقرير الصادر عن رويترز، أنه تم تصميم وحدات معالجة الرسومات للتعامل مع نوع معين من الرياضيات المتضمنة في حوسبة الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية، بينما يمكن لوحدات المعالجة المركزية العامة من إنتل التعامل مع نطاق أوسع من مهام الحوسبة بكفاءة أقل.

ويسيطر الذكاء الاصطناعي على صناعة التكنولوجيا، ووفقًا لشركة الأبحاث Gartner ، من المتوقع أن ترتفع حصة الرقائق المتخصصة مثل وحدات معالجة الرسومات المستخدمة في مراكز البيانات إلى أكثر من 15% بحلول عام 2026 من أقل من 3% في عام 2020.