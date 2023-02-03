جولة لـ«أتوبيس السعادة» في معرض الكتاب عبر تقنية الميتافيرس: سحر العالم الافتراضي

التقى الإعلامي أحمد يونس، المهندسة هبة الخولي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة المنفذة لمنصة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الرابعة والخمسين، في حلقة اليوم من برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة dmc.

وقالت هبة: «بدأنا مع الهيئة في الدورة الثانية والخمسين لعمل المنصة وتطويرها، لدينا استراتيجية للتطوير في كل سنة، وفي العامين الماضيين، كان لدينا جولات افتراضية بتقنية 3d، وفي هذا العام، نريد أن نقتحم الميتافيرس ونحصل على السبق في عمل الجولة الافتراضية على مستوى عالم الميتافيرس».

إصدارات سلسلة كتب ما ورؤية ومكتبة الأسرة

وأضافت: «لدينا بعض الإصدارات الخاصة بالهيئة من سلسلة كتب ما ورؤية ومكتبة الأسرة، إذ أن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها محفوظة للكتاب، وبدأنا نستخدمها في تحويلها إلى ميتافيرس».

وأكدت: «في الدورة الثانية والخمسين من المعرض، كان لنا السبق في الموقع والجولات الافتراضية، وبعد الدول حذت حذونا، وبالتالي فقد عملنا على أن نبدأ تقنية الميتافيرس حتى تكون طفرة للمعرض، في ظل توجه رؤية الدولة 2030».

التقنية ستتاح بعد المعرض

وأشارت، إلى أن هذه التقنية ستكون متاحة بعد المعرض أيضا، كما سيتم العمل على إدخال المزيد من التطوير لهذه التقنية في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتةً إلى أن هذه التقنية ستدعم الكتاب الورقي، كما ستدعم مسألة المساواة في نشر الثقافة.