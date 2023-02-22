مدبولي: ضخ 500 مليون دولار استثمارات تركية في مصر خلال العام الجاري

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه التقي بعدد من المستثمرين الأتراك الذين أشادوا بما حدث في مصر خلال الفترة الماضية، إذ أن الدولة لم تغير من تعاملاتها معهم بعدما نحت الظروف السياسية التي كانت موجودة، والتي لم تؤثر بالسلب على الإطلاق في عملهم.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المستثمرين الأتراك أكدوا أنهم سيضخون استثمارات جديدة خلال عام 2023، تقدر بنحو 500 مليون دولار، من خلال إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في المصانع القديمة.

وتابع: «إحنا بنطور المحلة الكبرى وكل الشركات الأخرى المرتبطة بالشركة القابضة للغزل والنسيج لتوفير منتج الغزل والصباغة، والمصانع هتدخل الخدمة هذا العام وصولا للعام المقبل، وده هيقلل من فاتورة استيراد تلك القطاعات».