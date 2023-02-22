مدبولي: نراقب الأسعار مع الغرف التجارية.. ونعمل على حل أزمة الدواجن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا دبرنا الاحتياجات المطلوبة لقطاع التموين، وخاصة أننا نقترب من شهر رمضان، كما نراقب الأسعار مع الغرف التجارية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي بثته قناة «إكسترا نيوز»: «نستورد بعض الكميات، لتضمن وزارة التموين تأمين وتوفير السلع، كما نعلن استيراد كميات بسعر أقل على مدار السنة».

وأوضح أن مشكلة الدواجن تتمحور في الأعلاف وتوفير الكم الكافي لهذه الصناعة، «نتيجة للظروف التي مررنا بها والتي بدأت تتحسن بصورة كبيرة جدا، وبدأنا نفرج عن الأعلاف، وندبر الموارد الدولارية لهذه الفجوة الموجودة، وفي الفترة التي لم نقدر فيها على التدبير بالشكل الكافي بدأت مزارع كاملة تخرج بره الإنتاج، وهناك فجوة زمنية لا بد من تغطيتها، لذلك نلجأ للاستيراد لفترة حتى ضمان عودة دورة العمل لمزارع التسمين».