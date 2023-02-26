مدبولي: 610 مليارات جنيه استثمارات مشروعات التنمية في سيناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّه جرى رصد 610 مليارات جنيه مصري، أنفقتها الدولة على التنمية المتكاملة، لافتا إلى أنّ الدولة عملت على الربط الكامل بين غرب قناة السويس وإقليم سيناء، من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور التي نعتبرها شرايين التنمية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعالية تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء: «لدينا 5 أنفاق تحت قناة السويس أضيفت للنفق الوحيد الذي كان موجودا، وهو نفق الشهيد أحمد حمدي، وأصبح لدينا 6 أنفاق بتكلفة 35 مليار جنيه، فضلا عن 7 كباري عائمة، ومجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تنميتها في سيناء لتتجاوز 3 آلاف كم من الطرق».

وتابع مدبولي، أنّ أنفاق سيناء ملحمة وإعجاز هندسي نفذته الدولة المصرية في زمن قياسي، مضيفا أنّه حال تنفيذ الأنفاق خلال هذه الفترة، كانت التكلفة ستتضاعف 4 مرات، لكن ما تحقق قلل زمن الطريق، وأصبحت الحركة من وإلى سيناء سواء شرقا أو غربا لا تتجاوز 15 إلى 20 دقيقة.

وأوضح أنّه بالنسبة لمكان أنفاق تحيا في محافظة الإسماعيلية، أصبح يشهد تنمية كاملة، وجار تدشين خدمات لوجستية ومختلفة، لافتا إلى أنّ كل مجموعة الأنفاق جرى تنفيذها على أعلى مستوى من العمل الحرفي والهندسي وشبكات الأمان والحماية.

وأكمل: «لم نكتفِ بالأنفاق، ودشنّا مجموعة من الكباري العائمة، وجرى إنشاء 7 كباري بتكلفة مليار جنيه حتى تكون أماكن وسيطة بين الأنفاق وكلها سميت بأسماء شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم أثناء الحرب على الإرهاب في سيناء».