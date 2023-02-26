مدبولي: قناة السويس الجديدة ربطت سيناء بالعالم.. وإيراداتها قفزت لـ8 مليارات دولار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جهود الدولة على مدار الـ9 سنوات الماضية لتنمية سيناء والتي تبذلها حاليا وستقوم بها الفترة المقبلة، مؤكّدًا أنَّ الدولة فكرت بربط سيناء مع العالم، وليس فقط الربط مع مصر، وكان ذلك من خلال ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، والموانئ البحرية الجافة التي تمت تنميتها، وأيضا المطارات التي تشهد طفرة هائلة بسيناء.

وأوضح مدبولي، خلال كلمة ألقاها خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء، أنَّ الفارق بين الفترة بين عام 2014 إلى عام 2023 بشأن قناة السويس الجديدة، خصوصا أنَّ هذا الأمر تمت مناقشته وإثارته حول ضرورة إنشاء هذا المشروع، والإجابة ببساطة هو المقارنة بين الإيرادات التي وصلت لها مصر، إذ قفزت الإيرادات من 5 مليارات لـ8 مليارات دولار، مع توقعات بطفرة أخرى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذه خلال عام واحد تمّ التأكيد من خلاله على أنَّ قناة السويس ممر ملاحي دولي غير قابل للمنافسة، وهو أمر مهم، إذ كان زمن الرحلات أيام، واليوم الوقت أقل من 10 ساعات للرحلة وهو ما ممكّن القناة لتكون أحد أهم شرايين التنمية على مستوى العالم.