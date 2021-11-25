طارق توفيق: مصر تعيش عصرا ذهبيا في الاهتمام بحضارتها القديمة.. «فيديو»

قال الدكتور طارق توفيق نائب رئيس الجمعية الدولية للآثار المصرية القديمة، إن مصر تعيش عصرا ذهبيا بدراسة حضارتها القديمة والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت استمرار تلك الأعمال، رغم حالة الإغلاق الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، إذ افتتح رئيس الجمهورية مجموعة من المشروعات الكبرى في مجال الآثار والتراث على مدى السنوات الماضية.

الفارق بين موكب نقل المومياوات واحتفالية طريق الكباش

وأضاف «توفيق»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن حفل افتتاح طريق الكباش، الليلة، سيكون عالميًا: «نتيجة للنجاح الرائع في حفل نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، أصبح سقف التوقعات عالٍ، لكن الفارق بين حفل طرق الكباش وحفل نقل المومياوات أن الأخير كان حزينًا بسبب طبيعة نقل المومياوات، لكن موكب اليوم سيكون للاحتفال، حيث ستحتفل مصر بالانتهاء من مشروع تم الكشف عنه وترميمه وتأهيله للزيارة إلى جانب تطوير الرؤية البصرية لمحافظة الأقصر».

مشروع عالمي بأيادٍ مصرية

وأشار نائب رئيس الجمعية الدولية للآثار المصرية القديمة، إلى أن كل ما تمّ في هذا المشروع كان بأيدٍ مصري، مثل الكشوفات الأثرية والترميم والتأهيل وتنظيف الأعمدة بصالة المعبد الكبرى وإعادتها لألوانها الزاهية مرة أخرى، موجهًا تحية تقدير وإجلال للمرمم الذي أصبح من أفضل مرممي العالم، حيث قدمت له الدولة المصرية كل الإمكانات والقدرات للارتقاء به: «ما تمّ في طريق الكباش يشيد به العالم وعلماء الآثار وهم متشوقون للعودة إلى الأقصر لتحقيق الاكتشافات والدراسات والتحليل وكل ذلك يعلي من شأن مصر ويضعها في بؤرة الاهتمام»