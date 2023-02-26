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الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «سيناء.. نبض وطن»

كتب:

نرمين عفيفي
10:51 ص | الأحد 26 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان «نبض وطن»، من إنتاج إدارة الشؤن المعنوية للقوات المسلحة حول التنمية بسيناء، وذلك خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

استعرض الفيلم التسجيلي، فيها الجهود والمشروعات التي نفذتها الدولة المصرية طيلة السنوات الماضية من أجل تنميتها وتطويرها والتصدي للمخططات الإرهابية وإعادة الأمان لربوعها كافة.

 

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