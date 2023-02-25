معرض جديد للملابس بأسعار رمزية لطلاب جامعة القاهرة

تنظم جامعة القاهرة معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، بالتعاون مع جمعية «الحياة كريمة»، وذلك صباح بعد غد الاثنين، بمبنى قاعات الامتحانات.

تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار حرص الجامعة على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلاب في كافة المجالات. وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إن المعرض يضم أكثر من 5 آلاف قطعة ملابس جديدة مختلفة الأنواع وذات جودة عالية، بهدف التخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس.

وأكد «الخشت»، أن جامعة القاهرة مع بداية الفصل الدراسي الثاني نظمت أكثر من معرض ملابس للطلاب لتخفيف الأعباء المالية عليهم وعلى أولياء أمورهم، التزاما من الجامعة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم بأشكالها المختلفة.

دعم الطلاب غير القادرين

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم معرض الملابس يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي تحرص الجامعة على تنظيمها باستمرار طوال العام الدراسي وتستهدف توفير الملابس الجديدة للطلاب، وذلك لدعم غير القادرين منهم وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

يذكر أن جامعة القاهرة افتتحت الأسبوع الماضي المعرض الخيري للملابس بسعر رمزي تكافلي، بالتعاون مع عدد من كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي تساهم في تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتوعية المتكاملة للفئات الأكثر استحقاقًا من أجل خدمة وتنمية المواطن المصري، كما افتتحت عدة معارض أخرى بالمدن الجامعية وفي الحرم الجامعي.