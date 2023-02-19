حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية تحصد المركز الثاني بمعرض القاهرة للابتكار

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها حصول حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية على المركز الثاني بين الحاضنات التكنولوجية بالجامعات المصرية والممولة من خلال مبادرة انطلاق خلال المشاركة بمعرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، والذي نظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فريق عمل حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية

ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة لفريق عمل حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية لتميزهم خلال فعاليات المعرض، مؤكداً أننا في جامعة بنها نسعى لدعم ومواصلة الإسهام في الابتكار والاستثمار فى الأفكار والعقول لخلق بيئة فكرية خصبة تنطلق لما بعد التمكين نحو مستقبل أفضل.

محور الزراعة والغذاء في فعاليات المعرض

من جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الى فوز الدكتور محمد خيري بكلية الزراعة على الجائزة البرونزية في محور الزراعة والغذاء في فعاليات المعرض الذى ضمت مجالات الزراعة، والطب البيطري، والعلوم، والهندسة، والهندسة الطبية، والذكاء الاصطناعي، والطب وريادة الأعمال والتصنيع الدوائي.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للابتكار قد شارك فيه 88 جهة ما بين جامعات حكومية وخاصة ومراكز بحثية وشركات خاصة وهيئات ووزارات ، كما تجاوزت عدد الابتكارات المعروضة إلى 1000 اختراع وابتكار ونموذج أولى وفكرة مبتكرة، ذلك بالإضافة إلي 100 شركة ناشئة.