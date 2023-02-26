«الأوقاف» تعلن خطة شهر رمضان 2023: اعتكاف وتراويح وتهجد وأنشطة قرآنية

أعلنت وزارة الأوقاف عن مضاعفة الأنشطة الدعوية خلال خطة شهر رمضان 2023 المقبل، والتي تشمل التوسع في الأنشطة الدعوية والقرآنية في جميع مساجد الجمهورية، كما عقد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف اجتماعا مع عدد من أئمة المساجد الكبرى بحضور عدد من قادة الوزارة في هذا الشأن وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

خطة الأوقاف في شهر رمضان 2023

وبخصوص خطة وزارة الأوقاف في شهر رمضان 2023، قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف إنَّه سيتم التوسع في الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد ومضاعفة تلك الأنشطة خلال شهر رمضان المبارك 1444 هجريا.

صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف في رمضان 1444

وأكّد وزير الأوقاف أنَّ المساجد بجميع محافظات الجمهورية ستشهد إقامة الشعائر بها خلال شهر رمضن 2023 الفضيل وتشمل خطة الوزارة ما يلي:

1- الاعتكاف.

2- صلاة التراويح.

3- صلاة التهجد.

4- إقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الرئيسية الكبرى بالمحافظات.

5- عقد ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات لأول مرة، بحسب تعبير وزير الأوقاف الذي أكّد أنَّ مشاركة الواعظات في العمل الدعوي يسهم في نشر «الفهم الصحيح للدين، وتبصير المجتمع بقضاياه، ولا سيما بين النشء والسيدات» بحسب تعبيره.

كما شدد وزير الأوقاف على أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها في خدمة ضيوف الرحمن خلال الشهر الكريم، وفقا لما أعلنه بخصوص خطة وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان الكريم 144 هجريا الذي يوافق هذا العام 2023 ميلاديا.