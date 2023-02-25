«الأوقاف» تفتتح 32 مسجدا الجمعة المقبلة
كتب:
إسراء سليمان
08:38 م | السبت 25 فبراير 2023
الأوقاف تفتتح 32 مسجدًا الجمعة المقبلة
تفتتح وزارة الأوقاف 32 مسجدًا الجمعة 3/ 3/ 2023، منها «20» مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و«12» صيانة وتطوير، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 حتى تاريخه «745» مسجدًا، منها «593» جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و«152» صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
1. عباد الرحمن - البقاشين- كفر شكر
2. الرضا - كفر أبو ذكري - بنها أول
3. السادات - كفر الحصافة - طوخ- قها
افتتاح مساجد
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
4. الإخلاص - قرية أحمد يونس - مغاغة
5. النور - قرية كفر عبد الخالق - العدوة
6. السلام - زاوية حاتم - أبو قرقاص
7. الإيمان القبلي - السنبلاوين - أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
وزارة الأوقاف
8. الإيمان - محطة 14 بجوار قرية سعد زغلول - النوبارية
9. الرحمن - عزبة جاد - زرقون - مركز دمنهور
10. نجع بريشة - زاوية صقر - أبو المطامير
مديرية أوقاف الفيوم
11. أبو عيطة - منشية عطيفة - سنورس
12. النور - الطاحون - خلف
13. الرحمة - عزبة وافي - خلف
مديرية أوقاف الشرقية
14. الرحمن - عزبة البرابرة - شبرا النخلة
15. الكبير - أبو راجح - قصاصين الأزهار - أولاد صقر
16. سعده حلاوة - غيتة - بلبيس
17. المحاميد - شبرا العنب - العزيزية - منيا القمح
مديرية أوقاف المنوفية
18. المغربي - عزبة المغربي - منوف
مديرية أوقاف الوادي الجديد
19. الروضة - بئر الحدادين - مدينة موط
مديرية أوقاف أسوان
20. الروضة - العتمور مستجد - المنشية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف دمياط
1. علام - الكاشف - الزرقا
مديرية أوقاف القليوبية
2. عثمان بن عفان - كفر حمزه - الخانكة
مديرية أوقاف قنا
3. ناصر - بندر قنا
4. التوبة - شارع المعبر - مدينة قنا
5. الشيخ عبد المريد - زليتم - نجع حمادي
6. الرحمن - نجع كيميل - مركز نجع حمادي
7. التقوى- الجبلاو- قنا
8. النور - نجع القاضي - أبو دياب شرق - مركز دشنا
مديرية أوقاف البحيرة
9. الشيخ إبراهيم الصياد - قرية البيضا
10. الجلاء الغربي - الطود - كوم حمادة
مديرية أوقاف سوهاج
11. آل جالس - نجع البرايدة - دار السلام
12. أحمد فراج - نجع البرزية - الخيام - جنوب دار السلام