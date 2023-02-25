«الأوقاف» تفتتح 32 مسجدا الجمعة المقبلة

تفتتح وزارة الأوقاف 32 مسجدًا الجمعة 3/ 3/ 2023، منها «20» مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و«12» صيانة وتطوير، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 حتى تاريخه «745» مسجدًا، منها «593» جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و«152» صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

1. عباد الرحمن - البقاشين- كفر شكر

2. الرضا - كفر أبو ذكري - بنها أول

3. السادات - كفر الحصافة - طوخ- قها

افتتاح مساجد

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

4. الإخلاص - قرية أحمد يونس - مغاغة

5. النور - قرية كفر عبد الخالق - العدوة

6. السلام - زاوية حاتم - أبو قرقاص

7. الإيمان القبلي - السنبلاوين - أبو قرقاص

مديرية أوقاف البحيرة

وزارة الأوقاف

8. الإيمان - محطة 14 بجوار قرية سعد زغلول - النوبارية

9. الرحمن - عزبة جاد - زرقون - مركز دمنهور

10. نجع بريشة - زاوية صقر - أبو المطامير

مديرية أوقاف الفيوم

11. أبو عيطة - منشية عطيفة - سنورس

12. النور - الطاحون - خلف

13. الرحمة - عزبة وافي - خلف

مديرية أوقاف الشرقية

14. الرحمن - عزبة البرابرة - شبرا النخلة

15. الكبير - أبو راجح - قصاصين الأزهار - أولاد صقر

16. سعده حلاوة - غيتة - بلبيس

17. المحاميد - شبرا العنب - العزيزية - منيا القمح

مديرية أوقاف المنوفية

18. المغربي - عزبة المغربي - منوف

مديرية أوقاف الوادي الجديد

19. الروضة - بئر الحدادين - مدينة موط

مديرية أوقاف أسوان

20. الروضة - العتمور مستجد - المنشية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط

1. علام - الكاشف - الزرقا

مديرية أوقاف القليوبية

2. عثمان بن عفان - كفر حمزه - الخانكة

مديرية أوقاف قنا

3. ناصر - بندر قنا

4. التوبة - شارع المعبر - مدينة قنا

5. الشيخ عبد المريد - زليتم - نجع حمادي

6. الرحمن - نجع كيميل - مركز نجع حمادي

7. التقوى- الجبلاو- قنا

8. النور - نجع القاضي - أبو دياب شرق - مركز دشنا

مديرية أوقاف البحيرة

9. الشيخ إبراهيم الصياد - قرية البيضا

10. الجلاء الغربي - الطود - كوم حمادة

مديرية أوقاف سوهاج

11. آل جالس - نجع البرايدة - دار السلام

12. أحمد فراج - نجع البرزية - الخيام - جنوب دار السلام