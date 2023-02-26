تأجيل محاكمة معيدة جامعية متهمة بإجبار ابنها على التسول في المنصورة

عقدت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة معيدة جامعية بتهمة إجبار طفلها على التسول بالعنف والتهديد، وإحداث إصابته بضربه بخرطوم ورش مياه مغلية عليه، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم الاربعاء الأول من مارس 2023 لسماع مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام علي جمال غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق في القضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

إحالة معيدة جامعية إلى جنايات المنصورة

وأحال المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمة «إسراء ا. ع.»، 29 عامًا، إلى محكمة الجنايات المختصة لأنها بتاريخ سابق على 11 أكتوبر 2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت مع نجلها الطفل المجني عليه «محمد أ. س.»، 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسؤولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بها، وكان ذلك بقصد استغلال المجني عليه في أعمال التسول بالطرق العامة، وتم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم والتعذيبات البدنية.

إصابة طفل بعاهة مستديمة

وأحدثت المتهمة «معيدة جامعية» إصابة الطفل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم وأعدت لذلك الغرض «خرطوم - مياه مغلية»، وما أن ظفرت به حتى كالت له عدة ضربات بالخرطوم وقامت بسكب المياه المغلية على جسده فأحدثت إصابته بالرأس والطرف العلوي الأيمن الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

ومثلت المتهمة أمام نفس الدائرة عندما كانت في نهاية عام 2021 كمجني عليها عندما اتهمت شقيقها وصديقها بمحاولة خلع ملابسها عنها بالقوة وتصويريها لإجبارها عن التنازل عن ميراثها، وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على شقيق المتهمة وبالسجن لمدة 5 سنوات على صديقه.