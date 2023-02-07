«جنايات المنصورة» تحاكم معيدة جامعية أجبرت ابنها على التسول في جلسة 26 فبراير

حددت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، جلسة يوم 26 فبراير الجاري، أمام الدائرة الرابعة، لمحاكمة «معيدة جامعية» لمعاقباتها بمواد الاتهام الموجهة إليها بإجبار طفلها على التسول باستعمال القوة والعنف والتهديد، علاوة على احتجازه، كما أنها عرضت حياته للخطر كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته.

اتهام معيدة جامعية بإجبار نجلها على التسول

وتنظر المحكمة القضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة، والمتهمة فيها «إسراء ا. ع.»، 29 سنة، لأنها بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت في نجلها الطفل المجني عليه «محمد أ. س.» 9 سنوات، بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما، وكان ذلك بقصد استغلال المجني عليه في أعمال التسول بالطرق العامة، وتم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم الموصوف بتقرير مصلحة الطب الشرعي والنفسية.

معيدة جامعية تقف بنفس قفص شقيقها

كانت نفس الدائرة أصدرت حكمها في نهاية عام 2021 بالسجن المشدد 10 سنوات على شقيق المتهمة «معيدة جامعية» بعد أن اتهمت شقيقها وبمساعد صديقه بخطفها ومحاولة تصويرها عارية لتهديدها للتنازل عن الميراث، فيما صدر الحكم على الصديق بالسجن لمدة 5 سنوات.

وتمثل المتهمة في نفس قفص الاتهام الذي وقف فيه شقيقها وبعد مرور عام واحد على الواقعة، للمحاكمة في اتهامها بإجبار نجلها على التسول، فيما كانت تتهم هي شقيقها بمحاولة إجبارها التنازل عن الميراث.