أحمد آدم عبر قناة الحياة: شائعة بيع قناة السويس أجمد «هبدة» الأسبوع اللي فات

سخر الفنان أحمد آدم من الشائعات المتداولة حول قناة السويس، ببرنامجه «آدم شو»، المذاع على شاشة «الحياة»، قائلًا: «في منطاد صيني دخل المجال الجوي بتاع أمريكا من ناحية كندا، وقعد يلف فوق أمريكا 5 أيام كأنه بيتفسح ولا حد من الأمريكان خد باله كانوا فاكرينه قمر».

الفنان أحمد آدم : المشكلة مش في اللي طلع الإشاعة المشكلة في اللي لسة بيصدق

وأضاف أحمد آدم: «في خبر تاني بقى بتاع قناة السويس، دي أجمد هبدة الأسبوع اللي فات، بيقولك مصر هتأجر قناة السويس 99 سنة، ومش فاهم ليه مش 100، دي محلات اللبس أكتر من كدا، المشكلة مش في اللي طلع الإشاعة المشكلة في اللي لسة بيصدق، 99 سنة يا راجل ده أنت لو أخدت شقة إيجار قديم بيعملوها 59 سنة، والعقد اللي طلع لو عقد بيشتروه من المكتبة مش هيبقى كدا، فين الشهود.. عقد ما يدخلش على عيل في 5 ابتدائي، اجتهدو شوية في الإشاعات.. مش كدا ده أنتوا بتآخدو فلوس كتير».