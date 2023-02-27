الذكرى الـ 26 على وفاة محمد عوض.. نجيب الريحاني كلمة السر في حياته

تحل اليوم الذكرى الـ 26 على رحيل الفنان محمد عوض، الذي قدم خلال مشواره الفني، العديد من المشروعات الفنية الهامة، و اشتهر بتقديم الأفلام الكوميدية، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المحطات في حياته الفنية:

أبرز المحطات في حياته الفنية

- كانت بدايته الحقيقة في مسرح الجامعة، فبعد التحاقه في جامعة عين شمس بكلية الآداب قسم الفلسفة قام بإنشاء فرقة تمثيل، وكان يقوم بإعادة تقديم مسرحيات الريحاني.

- أحب مسرحيات نجيب الريحاني كثيرا، فكان يقوم باستدعاء أحد أبطال مسرحيات الريحاني للتمثيل معهم بالجامعة أو لمشاهدة مسرحياته، ومن ثم بعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة الريحاني المسرحية لتكون بداية نجاحاته وشهرته.

حياته الأسرية

تزوَّج من زميلة الدراسة قوت القلوب عبد الوهاب التي أنجبت له ثلاثة أولاد اتبعوا طريق والدهم حيث دخلوا مجال الفن ولكن في تخصصات مختلفة، وهم:

أولاد محمد عوض

احترف عادل عالم الإخراج، وتزوج الممثلة راندا، والتي أضافت اسم عوض إلى جانب اسمها بعد تلك الزيجة، وأنجبا ابنتهما جميلة التي احترفت التمثيل، بينما عاطف، وهو مصمم استعراضات تزوج الممثلة رانيا ابنة الفنان فريد شوقي وأنجبا بناتهما فريدة وملك، ولكن علاء عوض، الذي احترف التمثيل، وبرز خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين.