قناة «الوثائقية» تعرض فيلما يتناول حياة نجيب الريحاني الأحد المقبل

نشرت الصفحة الرسمية لقناة «الوثائقية»، البرومو الخاص بالفيلم الوثائقي «الريحاني»، ونوهت إلى أن الجزء الأول من الفيلم سيعرض يوم الأحد المقبل، الساعة 10 مساء.

وقال أحد الضيوف بالبرومو: «نجيب الريحاني قدم مسرح مصر الحقيقي»، وأكد آخر: «كان فيه ضرورة ملحة إن نجيب الريحاني يقابل بديع خيري، وبديع عنصر مهم جدا في نجاح تجربة الريحاني، ووجد أن الفرصة سانحة في أن يستعين بسيد درويش».

الريحاني والتنوير

وقال الفنان القدير محمد صبحي: «هناك امرأة في حياة الريحاني لم تظهر على الإطلاق».

وأشار آخر إلى أن الريحاني كان يقوم بدور تنويري.

قناة «الوثائقية»

وانطلقت مساء الأحد 19 فبراير 2023، قناة «الوثائقية»، وهي أول قناة وثائقية مصرية، لتروى القصة كاملة للكثير من القضايا والأحداث التى شهدتها مصر بمختلف المجالات، سواء السياسية أو المجتمعية أو الفنية أو الاقتصادية، وتعرض أفلاماً عن الطبيعة والمناطق والشخصيات المصرية البارزة، إضافة إلى إنتاجات وأعمال أخرى حاصلة على جوائز.

وجاء انطلاق «الوثائقية» كأحدث مولود للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إيماناً منها بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته فى أعقاب التجربة المميزة التى قدّمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة، على مدار الأعوام الماضية.