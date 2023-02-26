محافظ الإسكندرية يتفقد جمعية كارتاس ضمن أسبوع الشراكة مع الأمم المتحدة

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، جمعية كاراتاس، وذلك ضمن برنامج الشراكة، من أجل تحسين أحوال النازحين قسرًا واللاجئين، ضمن أعمال النفع العام لتنمية الإنسان دون التمييز بين اللون والجنس او الدين أو العرق.

ووفقا لبيان محافظة الإسكندرية، جرى الاطمئنان على إعداد كفاءات من اللاجئين والمصريين لسوق العمل، أثناء جولة التفقد عن طريق دورات متخصصة في الكمبيوتر، والأعمال الخيرية والعمل الاجتماعي، وحالات الطوارئ الإنسانية، وتقديم الخبرة، ودعم المستضعفين وتقديم الفرص المتساوية لهم ليدركوا إمكاناتهم، ويشاركوا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

تفقد عدد من المشروعات التنموية بالإسكندرية

وأشاد محافظ الإسكندرية بالدور الذي تؤديه وكالات الأمم المتحدة مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين، ومنظمات المجتمع المدني، والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور ممثلي اليونيسيف، وجمعية كاراتاس، أعضاء مجلس النواب، في إطار تفقد عدد من البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، ضمن فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.