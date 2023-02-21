أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان 2023 في محافظة الإسكندرية.. 12 منفذا 

أعلنت الجهات المعنية أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان 2023 في محافظة الإسكندرية، داخل 12 منفذا تغطي كل أماكن المدينة الساحلية خلال تلك الأيام وحتى نهاية الشهر الكريم، لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة الإسكندرية، خريطة الأماكن من أجل الذهاب إليها، بحسب ما أعلنته المحافظة.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية

- معرض أهلا رمضان الرئيسي في محطة مصر، والذي يعد قبلة المواطنين من كل أنحاء المدينة، كونها نقطة تلاق رئيسية.

- معرض أهلا رمضان في منطقة محمد نجيب.

- مجمع وهدان بالمنشية.

- مجمع الأزاريطة أمام كلية طب الأسنان بالأزاريطة.

- مجمع كمال الجويلي على طريق الحرية بمنطقة رشدي.

- مجمع علي القطا بشارع مصطفى فهمي بمنطقة جليم.

- مجمع جناكليس على طريق الحرية بمنطقة جناكليس.

- مجمع علي بن أبي طالب بمنطقة أبو قير.

- مجمع شارع جمال عبد الناصر في السيوف.

- مجمع البيطاش الرئيسي بجوار عمر أفندي.

- مجمع محمد كريم بمنطقة بحري.

- مجمع سيدي مسعود بالعامرية.

أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

- سعر كيلو اللحوم البرازيلية درجة أولى 145 جنيها، بدلًا من 180 جنيها.

- سعر المفروم 150 جنيها بدلًا من 160 جنيها.

- سعر الدواجن كيلو و200 جرام 110 جنيهات بدلا من 155 جنيها.

- كيلو البط 95 جنيها بدلًا من 100 جنيه.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023 محافظة الإسكندرية

- سعر كيلو اللبن الجاموسي 20 جنيها بدلا من 29 جنيها.

- الجبن الرومي 148 جنيها بدلا من 160 جنيها.

- سعر المكرونة 17.5 جنيه بدلا من 22 جنيها.

- زجاجة الزيت 800 مل 35 جنيها بدلا من 50 جنيها.

- الزيت 1 لتر 53 جنيها بدلا من 60 جنيها.