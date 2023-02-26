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عضو بمجلس النواب عن شائعات السوشيا ميديا: يجب مواجهتها ومعاقبة من ينشرها

كتب:

كريم عثمان
03:36 م | الأحد 26 فبراير 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

تحدث الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، حول خطورة الشائعات، بالتزامن مع كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات في الإسماعيلية، بتردد شائعات حول بيع الدولة قناة السويس ومدى خطورة هذه الأقاويل الكاذبة، قائلًا إن يجب الحصول على المعلومات من قنواتها الرسمية والصحيحة وعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة.

خطورة الشائعات

وأوضح «سليم» لـ«الوطن»، أن هناك العديد من المغالطات والشائعات نالت الأوضاع الاقتصادية في مصر مؤخرًا، ومنها شائعة بيع قناة السويس، وهو ما يتطلب المواجهة لكي لا تزيد الشائعة من تفاقم الوضع وتقلل الحلول، موضحًا أن بعض الدول والجماعات مصلحتها تكمن في حدوث خلخلة للدول الأخرى لتفز هي فقط بالاستقرار.

كما طالب عضو مجلس النواب، باتخاذ الإجراءات للرد السريع على جميع الشائعات والأكاذيب التي تبثها السوشيال ميديا، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يبثون هذه الشائعات والمغالطات على وسائل التواصل الاجتماعي للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

شائعات السوشيال ميديا

وتابع أنه يجب تجريم كل المغالطات والأكاذيب التى تؤثر سلبا على أمن مصر واستقرارها ، حتى تنتهي هذه الموجة الموجهة من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

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