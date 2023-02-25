رئيس مجلس النواب: مصر صاغت رؤية شاملة لإنقاذ الدول العربية من الفوضى

ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أمام المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، والمُنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، بشأن «الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته».

وحدة الدول العربية

وأكد رئيس مجلس النواب، في مستهل كلمته، أن البلاد العربية تمر منذ فترة بأمواج متلاطمة من التحديات الجسام، والتي هددت أمن واستقرار مجتمعاتنا حتى كادت أن تودي بأمتنا العربية، مؤكداً أن تلك المعضلات العربية أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك الحاجة الماسة لصياغة مقاربة عربية مُشتركة لمواجهتها، امتثالاً لعوامل الوحدة التي تربط نسيجنا العربي برباط متين.

وفي هذا الإطار، أكد «جبالي»، أن الدولة المصرية صاغت رؤية شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية، والرفض التام لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

الاستقرار والأمن العربي

وخلال الكلمة، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن العراق على مدار سنوات طويلة مضت تحمل ما لايطيق في مواجهة جملة مُعقدة من المهددات أثقلت كاهله، لكن الشعب العراقي الشقيق واجه تلك المُهددات ببسالته المعهودة، واستطاع أن يُحقق انتصاراً تلو الآخر، وهو ما يجعلنا ننظر للنموذج العراقي بفخر شديد، مؤكداً على أن مصر لطالما ساندت العراق الشقيق على كافة المستويات باعتباره أحد ركائز الاستقرار والأمن العربي.

وشدد على أن مصر ترفض بشكل قاطع وتام التدخلات الخارجية في الشأن العراقي والتي تهدف لإذكاء النعرات الطائفية، مُضيفاً أن عراقاً مستقر وآمن يُعد إضافة محورية لا غنى عنها لمنظومة الأمن القومي العربي، وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب الدول العربية إلى دعم العراق وتعزيز التضامن العربي مع الشعب العراقي الشقيق.