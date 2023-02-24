مصر ترحب بإقرار مجلس النواب الليبي تعديل الإعلان الدستوري: خطوة مهمة لإجراء الانتخابات

رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بإقرار مجلس النواب الليبي تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، باعتبارها خطوة مهمة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.

وأكدت مصر على تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب.

وجدد البيان دعم مصر الكامل لمسار الحل «الليبي - الليبي»، مشيداً بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة، ورفضها لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيةً جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.

وأكدت مصر ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ذات الصلة، حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا.