تفاصيل حادث تحطم سفينة مهاجرين في إيطاليا.. ارتفاع القتلى لـ43 شخصًا

قال خفر السواحل والشرطة الإيطالية، إن 43 شخصا لقوا حتفهم، بينما نجا 80 آخرين، عندما اصطدم قارب يقل مهاجرين بالصخور قرب ساحل جنوب إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

وقع حطام السفينة بالقرب منتجع ساحلي على الساحل الشرقي لكالابريا، في إيطاليا. وذكر خفر السواحل في بيان: «في الوقت الحالي، تم العثور على 80 شخصًا أحياء، تمكن بعضهم من الوصول إلى الشاطئ بعد غرق السفينة، وتم العثور على 43 جثة على طول الساحل».

قارب المهاجرين تحطم وسط ظروف البحر العاصفة

وأضاف خفر السواحل، أن القارب كان يقل نحو 120 شخصا واصطدم بالحجارة على بعد أمتار قليلة من الشاطئ، مضيفا أن البحث عن ناجين محتملين آخرين ما زال مستمرا.

وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية كوترو، أنطونيو سييراسو، إن من بين القتلى نساء وأطفال، مشيرًا إلى أن القارب الخشبي للمهاجرين تحطم وسط ظروف البحر العاصفة، وتناثرت أجزاء من أنقاض الحطام على مسافة 300 متر من الساحل، وفقًا لقناة «سكاي تي جي 24» الإخبارية.

وقال دانيلو مايدا المتحدث باسم رجال الإطفاء في كالابريا، إن رجال الإطفاء يفتشون البحر على الزلاجات النفاثة لكن الظروف كانت قاسية جعلت العملية صعبة.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية Adnkronos، إن المهاجرين الذين حوصروا في حطام السفينة جاءوا من إيران وباكستان وأفغانستان، بينما أشارت إحدى الوكالات إلى أنهم قدموا من إيران والعراق وأفغانستان وسوريا.

وعبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن حزنها العميق للحادث المميت، وتعهدت بوقف الهجرة البحرية غير النظامية لمنع المزيد من الوفيات في البحر.

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واتخذت حكومتها اليمينية موقفًا متشددًا بشأن الهجرة منذ توليها السلطة في أكتوبر، وذلك في الغالب من خلال تقييد أنشطة الجمعيات الخيرية لإنقاذ المهاجرين بقوانين جديدة صارمة.

يشار إلى أن إيطاليا، تعد إحدى نقاط الهبوط الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا عن طريق البحر.