عاجل.. غرق قارب يقل عشرات المهاجرين جنوب إيطاليا وانتشال 40 قتيلاً

لقي 40 شخصاً على الأقل مصرعهم غرقاً في البحر المتوسط، في وقت مبكر من صباح اليوم، نتيجة غرق القارب الذي كان يقلهم بالقرب من مدينة «كروتوني»، جنوب إيطاليا، وأكّدت مصادر في فرق الإنقاذ الإيطالية أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

ونقلت وكالة «أنسا» للأنباء أن فرق الإغاثة تمكنت من انقاذ 40 شخصاً، كانوا على متن القارب، الذي شطرته الأمواج العالية إلى نصفين، في منطقة «كالابريا»، كما تم انتشال نحو 40 جثة، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن مزيد من الناجين أو جثث الضحايا.

وأشارت شبكة «يورونيوز»، في نبأ عاجل قبل قليل، إلى أن القارب كان يحمل أكثر من 100 مهاجر، ولم تتضح على الفور الجهة التي انطلق منها القارب في رحلته عبر البحر المتوسط، وأضافت أن الأمواج العالية تعيق عمل فرق الإنقاذ في موقع غرق القارب.

ولفتت وكالة «إيه جي آي» الإيطالية إلى أن القارب، الذي كان محملاً بعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين، بأكثر من طاقته، انشطر إلى نصفين، بسبب ارتفاع الأمواج، ونقلت عن أحد العاملين ضمن فرق الإغاثة أن الضحايا بينهم طفل رضيع في الشهور الأولى من العمر.