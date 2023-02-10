فيضانات إيطاليا تجتاح الشوارع والمنازل ومخاوف من حصول موجة تسونامي (فيديو)

اجتاحت فيضانات إيطاليا أمس شوارع منطقة «سكاليتا زانكليا» التابعة لمدينة ميسينا الواقعة في جزيرة صقلية، وسط مخاوف من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

وسببت فيضانات إيطاليا خسائر مادية كبيرة، ويتوقع الخبراء أن زلزال تركيا وسوريا من الممكن أن يعقبه موجة تسونامي من الممكن أن تصيب سواحل إيطاليا.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها فيضانات إيطاليا القوية اجتاحت المناطق الضيقة ومنازل السكان في «سكاليتا زانكليا»، مما اضطرت الحكومة الإيطالية بأخذ الإجراءات الاحترازية بإغلاق المدارس والجامعات والمتاحف حيث شهدت سلسلة من هزات أرضية خفيفة.

مدينة «سيينا» الأكثر تضررا من الفيضانات

وتعد مدينة «سيينا» الأكثر تضررا من الفيضانات وتقع في جنوب توسكانة وجهة سياحية وتشتهر بتراثها الفني، وبسباق خيول تتنافس فيه أحياء المدينة مرتين في السنة، في 2 يوليو و16 أغسطس، ويتم تسميته باسم «باليو».

وأعلنت الحكومة إغلاق المدارس والجامعات والمتاحف، في إجراء احترازي بعدما شهدت سلسة هزات أرضية خفيفة، في وقت تخيم أخبار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا على اهتمام العالم، بحسب ما ذكرته صحيفة «إيطاليا 24».

وأعرب سكان المنطقة عن غضبهم تجاهه البنية التحتية للمنطقة، وأن المنطقة ليست مستعدة لمثل هذا الفيضانات، وذكر خبراء أن العواصف العنيفة أدت إلى حدوث موجة من الفيضانات.

معظم مناطق إيطاليا معرضة للزلازل

وأضاف الخبراء أن معظم مناطق إيطاليا معرضة للزلازل إذ تقع البلاد على الصفيحة الأوروبية الآسيوية والصفيحة الإفريقية التي تدفعها نحو البلقان شمالا.

وتخشى عدة دول مجاورة لتركيا من حدوث هزات أرضية خلال الفترة القادمة، في أعقاب زلزال تركيا وسوريا المدمر والذي تسبب في مقتل آلاف المواطنين، وكانت بعض الدول حدث لها هزات أرضية في أعقاب زلزال تركيا مثل «جزرل الكوريل في روسيا، وكازاخستان».