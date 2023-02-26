رجل الأعمال أيمن الجميل: تيسيرات الدولة على المستثمرين توفر فرص عمل كثيرة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن توجه الدولة المصرية بالتيسير على المستثمرين، من خلال تسهيل الإجراءات وتعديل التشريعات القائمة وعدم زيادة الضرائب على المشروعات، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، يعزز التوسعات في المشروعات القائمة ويزيد فرص العمل، ويعمل على جذب استثمارات جديدة.

مشروعات عملاقة وتجمعات صناعية

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo3A للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن التيسيير على المستثمرين ومجتمع الأعمال، اتجاه رئيسي للدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بالنسبة للقطاعات الإنتاجية الرئيسية، ومنها القطاع الزراعى وما يرتبط به من مشروعات مكملة مثل التعبئة والتغليف والفرز والتصنيف وتصنيع التركيزات المختلفة من المنتجات الزراعية تمهيدا للتصدير، وكذلك القطاع الصناعي، بما يتضمنه من مشروعات عملاقة وتجمعات صناعية، وكذلك صناعات وسيطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع رجل الأعمال أن تحديث المجال الضريبي بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية، أحد العناصر المؤثرة في تطور الاقتصاد المصري إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية ودعم الصادرات واستيعاب الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال مجموعة من المحفزات والمساعدات الضرورية التي يحتاجها العاملون في نطاق الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى أن أحد الأساليب المهمة لدمج الاقتصاد غير الرسمى تتمثل في وضع إطار تشريعي يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، بعد تبسيطها ودمجها ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، على النحو الذى يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب برقم التسجيل الضريبي الموحد، والذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

تحقيق شعار صنع فى مصر

واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما تشهده الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من تسهيلات ضريبية وحزم دعم مختلفة، ما يحدث النقلة النوعية في توافر مستلزمات الإنتاج الكاملة لتحقيق شعار صنع فى مصر بنسبة 100%، أو لزيادة المكون المصري في المصنوعات المحلية، وبالتالي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات، الأمر الذي يجنبنا الآثار الجانبية للأزمات العالمية، ويعمل كذلك زيادة الصادرات المصرية.