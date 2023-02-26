رئيس شركة كهرباء الشيخ زويد: تكريمي من الرئيس السيسي وسام على صدري

أكد خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له ولزملائه وسام على صدره ولم يتوقعه، وقال لـ«الوطن»، إن هذا التكريم باسم مجموعة المقاتلين بقسم الصيانة والفنيين بشركة كهرباء الشيخ زويد.

سجل بطولي

وأبدى «حماد» سعادته بهذا التكريم، خاصة أنه جاء في وقت اقترب فيه من الخروج إلى المعاش، ليكون سجله ناصع البياض وبطولي بهذا التكريم.

وأوضح، أن تكريم رئيس الجمهورية له عبارة عن تكريم لكل فريق العمل بشركة الكهرباء، والذين كانوا يحملون أكفانهم على أكتافهم، على حد قوله.

تنمية سيناء

وقال «حماد»، إن ما تشهده المحافظة من تنمية على مستوى الكهرباء يسهم في تنميتها، مشيرا إلى أن هناك محولات جديدة، وخطوط إضافية تتم على أعلى المستويات، قائلا «في السابق كنا نتعرج على خط 22 الهالك، والآن أصبح لدينا خطين رئيسين، غير المحطات الجديدة التي أنشئت وقاربت على عملية التشغيل، وهذا الإنجاز التنموى الكبير يحسب للقيادة السياسية التي تعمل فعليا على تنمية سيناء»