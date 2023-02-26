محافظ كفر الشيخ في ذكرى ميلاد أحمد زويل: ابتكاراته أثارت إعجاب العالم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن العالم الجليل الراحل الدكتور أحمد زويل، الذي تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاده الـ77، ستظل أعماله خالدة وشاهدة على إنجازاته الغير مسبوقة عالمياً، مؤكداً أن ابتكارات زويل أثارت إعجاب العالم، وأدخل المجتمع العلمي في زمن جديد لم تكُن البشرية تتوقع أن تُدركه.

الدولة المصرية لطالما افتخرت به في حياته وبعد رحيله

وأوضح «نور الدين»، أن زويل حصل على 100 جائزة عالمية، وستظل جائزة نوبل هي الأشهر، كما حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وقلادة النيل العظمى وهي أرفع وسام مصري اعترافاً من الدولة المصرية بابن من أبنائها الذي لطالما افتخرت به في حياته وبعد رحيله.

منح البشرية باختراعه فرصاً عظيمةً من أجل اكتشاف العلم

وأضاف «نور الدين»، أن ما قدمه زويل للبشرية سيعيش أبد الدهر، فإنجازاته أكثر من أن تُحصى، وجهوده العلمية قطعت شوطاً كبيراً فى طريق التقدم العلمي، وقد منح البشرية باختراعه فرصاً عظيمةً من أجل اكتشاف العلم، مشيراً إلى أن العالم المصري الجليل أحمد زويل وإن كان رحل بجسده فروحه باقيةً وعلمه باق، واسمه وإنجازاته سُجلت في التاريخ العلمي والإنساني بحروفٍ من نور.

كان محبًا لوطنه وعاشقاً لتراب أرض مصر ومهتماً بقضاياها

وذكر «نور الدين»، أن زويل كان محبًا لوطنه وعاشقاً لتراب أرض مصر ومهتماً بقضاياها، وكان يُصر على وضع علم مصر فى كل مكان يتواجد به، إن العالم الجليل لم يتأخر عندما نادته مصر، بل وشيد لأبنائها صرحاً علمياً عظيماً هو مدينة زويل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد العالم المصرى الجليل بواسع رحمته، وأن يجزيه الله خير الجزاء عن حياته التى قدمها للعالم والإنسانية.

الذكرى الـ77 على ميلاد العالم الجليل أحمد زويل

وتحل اليوم الأحد، الذكرى الـ77 علي ميلاد العالم الجليل الراحل أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل، حيث وُلد في 26 فبراير عام 1946، بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، وانتقل من دمنهور لكفر الشيخ مع أسرته وليداً، وتلقى مراحل تعليمه بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وحصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1967، وعمل معيداً بالكلية في قسم الكيمياء، وحصل على ماجستير في علم الضوء.

حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999

وساهم عالم نوبل في رفع اسم مصر عالياً بعد أن ارتبط اسمه بحصوله على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، وهو أول عالم مصرى وعربى يفوز بهذه الجائزة الفريدة باختراع ميكروسكوب يصور أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتو ثانية، وليُدخل العالم كله فى زمن جديد لم تكُن البشرية تتوقعه، وله العديد من الإنجازات العلمية ما جعله نموذجاً يُحتذى للعالم الذى يدرك رسالته جيداً.

استعان به الرئيس السيسى كعضو في المجلس الاستشاري العلمي لكبار العلماء

وسُجل صاحب نوبل اسمه في قائمة الشرف بالولايات المتحدة الأمريكية التى تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية من بينهم «ألبرت اينشتاين، وجراهام بيل»، وتم اختياره ضمن المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما للعلوم والتكنولوجيا الذى يضم 20 عالماً مرموقاً في العديد من المجالات العلمية، واستعان به الرئيس عبد الفتاح السيسي، كعضو في المجلس الاستشاري العلمي لكبار علماء وخبراء مصر فى شتى المجالات.

وفاة أحمد زويل

توفي العالم المصري الجليل الدكتور أحمد زويل فى 2 أغسطس عام 2016 عن عُمر يُناهز الـ70 عاماً بالولايات المتحدة الأمريكية، كما ودّعته مصر في جنازة عسكرية مهيبة.