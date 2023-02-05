الإعلامي أحمد المسلماني: كتاب علمي ترجمه «زويل» يتوقع تحول أي شخص إلى «نص طبيب»

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الدكتور أحمد زويل ألقى محاضرة عن «رؤية اللا مرئي» في إسبانيا عام 2007، والتي تشير إلى الأشياء متناهية الصغر جدا، مشيرًا إلى أنه في نفس العام، صدر كتاب معروف عند قراء العلوم اسمه «الفيزياء البيولوجية من الذرة إلى الطب»، موضحًا أن 6 علماء حاصلين على نوبل شاركوا في هذا الكتاب، أما الدكتور زويل حرره وقدمه، وهو الكتاب الذي يشير إلى أن الإنسان قد يكون قادرا على علاج الكثير من الأمراض التي تصيبه، ويتحول إلى «نصف طبيب».

علم المعقدات

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه لبرنامج «الطبعة الأولى» عبر قناة «الحياة»، أن علم المعقدات يظهر في كتاب «الفيزياء البيولوجية من الذرة إلى الطب»، موضحًا أن هذا العلم عبارة خليط بين علوم كثيرة مثل الفيزياء مع الكيمياء والأحياء والرياضيات وغيرها، إذ أنه لم هناك فصل دقيق بين العلوم، وإنما على العكس يتم تشكيل منظومة جديدة بعد تداخل 3 أو 4 علوم مع بعضها.

أبرز فصول الكتاب

وأشار إلى أن هناك فصول بهذا الكتاب تبين «العالم إلى أين في مجال العلم»، فمثلًا فصل يتحدث عن علم الأحياء في القرن 21 للعالم ديفيد بلتيمور، وفصل آخر عن الثورة الجديدة في العلم للسير جون توماس عالم كبير في مجال الكيمياء، والدكتورة جيهان رجائي عالمة الكيمياء الكبيرة المصرية، وغيرهما من الفصول عن الإدراك والطب الشخصي الذي يشير إلى أن الإنسان سيكون نصف طبيب لنفسه.