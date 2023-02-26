حبس متهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمنوفية 4 أيام

خضع المتهم في قضية الاتجار بالأسلحة النارية بالمنوفية، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة اليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة قويسنا بمحافظة المنوفية له معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في حيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص للاتجار بها وتحقيق الربح المادي

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته بندقية خرطوش، وعدد 2 طبنجة، بالإضافة إلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بقصد الاتجار

ضبط المتهم

جاء ذلك عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الامن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، قيام عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال تواجده بمسكنه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

وحول العقوبة المتوقعة، أوضح الخبير القانوني محمود عبدالله خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.