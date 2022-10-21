حبس شقيقين بتهمة حيازة مخدرات وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بقسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وحيازة مخدرات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

تفاصيل ضبط ورشة سلاح بالخصوص

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود معلومات بقيام شقيقين لأحدهما معلومات جنائية، بإدارة مسكنهما كورشة لتصنيع وتعديل والاتجار بالأسلحة النارية وكذا الاتجار بالمواد المخدرة.

جرى تشكيل فريق بحث توصل إلى أن المتهمين يقومان بحيازة أسلحة نارية ومخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبتفتيش مسكنهما عثر بداخله على 5 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد من أجزاء وأدوات التصنيع وكمية من مخدر الحشيش والآيس وميزان حساس وهاتفي محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم.

العقوبة القانونية في الواقعة

وأوضح أحمد داود، محام، أن عقوبة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في القانون، هي الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، على كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

وتصل عقوبة كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص، سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.