11 مركزا طبيا لفحص ورعاية المقبلين على الزواج في المنوفية

انطلقت في محافظة المنوفية، اليوم الأحد، مبادرة فحص المقبلين على الزواج تحت شعار «100 مليون صحة»، في إطار الحرص على مصر خالية من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعيا لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

مبادرة الكشف على المقبلين على الزواج في محافظة المنوفية

وتستهدف المبادرة المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية،. ويذكر أنه لابد من إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.

وتشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

11 مركزا

وتم توفير خدمات المبادرة في 11 مركز ووحدة طبية، بمعدل مركز طبي داخل كل إدارة صحية ومركزين بإدارة شبين الكوم ، طوال أيام العمل الرسمية، بدء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، بالإضافة إلى توافر فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من (طبيب، ممرض، فني معمل).

ومن جانبه، تابع الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في المنوفية، الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة والتى تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وتأكد من تسجيل البيانات وتابع بعض الحالات الموجودة بالمركز ومدي فاعلية أجهزة التحاليل بالمعمل.