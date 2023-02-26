كفر الشيخ تحتفل بالذكرى الـ77 لميلاد العالم أحمد زويل بقصر ثقافة دسوق

نظم قصر ثقافة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية بالذكرى الـ77 لميلاد العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، بحضور اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة چاكلين بشري، مدير فرع ثقافة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمهتمين بالشأن العام، وعدد من الفنانين التشكليلى.

افتتاح معرض الفنون التشكيلية

وبدأ الحفل بافتتاح معرض الفنون التشكيلية لفناني دسوق، وهم «مجدي الشربيبي، وإبراهيم رياض، ومدحت الحامولي، ومحمد فايد، ومحمد بركات، ومحمد ناصر، وموسى القط»، بعرض لوحات فنية معبرة.

كما بدأ الحفل الفني بالسلام الجمهوري، أعقبه القرآن الكريم، وكلمة ألقتها الدكتورة چاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، وفقرة شعرية لنادية مهران، وكلمة للفنان مجدي الشربيني عن صداقته بالعالم الجليل أحمد زويل، وكلمة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، نقل خلالها تحيات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، معبرا عن سعادته أن يكون اليوم للاحتفال بالذكرى ميلاد العالم الجليل أحمد زويل، مقدماً الشكر لأهل دسوق والثقافة على الاحتفالية، وللفنانين المشاركين في الاحتفال.

وأوضح رئيس مركز ومدينة دسوق، أن العالم المصري الكبير أحمد زويل، ابن مصر، ابن دسوق وكفر الشيخ والبحيرة، هو أحد العلماء المصريين الذين أسهموا في رفع اسم مصر في العالم أجمع، وهو واحد ممن يجلهم رجال العلم حول العالم، بل وشباب العالم الذين يحلمون بأن يكونوا مثل زويل.

وشهد الاحتفال تكريم بعض رموز الثقافة والإعلام بمدينة دسوق، وعدد من الفقرات المتنوعة عن رحلة زويل نحو العالمية، وحياته، وأعقبها فقرة لفريق غنوه باند.

نُبذة عن العالم الجليل الراحل أحمد زويل

يذكر أن العالم الجليل الراحل الدكتور أحمد زويل، هو كيميائي وعالم مصري، وُلد عام 1946 بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، ثم انتقل مع أسرته رضيعاً إلى مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إذ نشأ وتلقى تعليمه هناك، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في منحة علمية وحصل على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا الأمريكية في علوم الليزر، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، وتوفي في 2016.