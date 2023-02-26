«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل استهداف مركبة لمستوطنين في نابلس

أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، من رام الله، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تُكثف عمليات البحث عن منفذ عملية إطلاق النار التي استهدفت مركبة لمستوطنين، في بلدة حوارة جنوب نابلس، موضحة أن منفذ إطلاق النار كان يستخدم مركبة في عمليته.

منفذ إطلاق النار ترجّل من السيارة

وأضافت «السلامين»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن منفذ إطلاق النار ترجّل من السيارة واتجه صوب أخرى كان يستقلها اثنان من المستوطنين، موضحة أنه حتى الآن لا توجد معلومات عن هوية المنفذ.

قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى نابلس

وأشارت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى نابلس، ضمن عملياتها للبحث عن المنفذ، فور تلقي جيش الاحتلال الإسرائيلي بلاغًا عن حادث إطلاق نار بالقرب من نابلس، ما أدى إلى إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى بلدة حوارة أمام حركة المرور، للبحث عن منفذ العملية.