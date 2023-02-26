ممثل «يونيسف»: مصر تشهد تقدما هائلا في تعزيز أنظمة حماية الطفل

أشاد جيريمي هوبكنز، ممثل الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في القاهرة، بالتقدم الهائل الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، في تعزيز أنظمة حماية الطفل، موضحًا أن المؤتمر الإقليمي الأول لسياسات الرعاية الاجتماعية، الذي انطلقت فعالياته من القاهرة، اليوم الأحد، يسهم في دعم الجهود الكبيرة التي تقودها الحكومة المصرية بالتعاون مع اليونيسف لدعم الأطفال وتعزيز سياسات الرعاية الاجتماعية.

شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في العديد من مؤشرات حقوق الطفل

وأضاف «هوبكنز»، خلال المؤتمر الإقليمي الأول لسياسات الرعاية الاجتماعية، نقلت جزء منه قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المؤتمر فرصة مهمة للمساهمة في قاعدة الأدلة حول أنظمة الرعاية الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك لتعزيز إنتاج المعرفة في هذا المجال، و شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في العديد من مؤشرات حقوق الطفل، بما في ذلك التغذية مع انخفاض معدلات التقزم والهزال ونقص الوزن و السمنة، وأيضًا في الحد من العنف ضد الأطفال.

لا يزال التمويل العام لأنظمة وخدمات حماية الطفل في إفريقيا محدودًا

وأشار ممثل يونيسف في مصر إلى أنه لا يزال التمويل العام لأنظمة وخدمات حماية الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محدودًا، وأن البنية التحتية للخدمات الاجتماعية والقوى العاملة غير كافية بسبب نقص الموارد إلى حد كبير، مما يؤثر على توافر خدمات عالية الجودة على المستوى الوطني في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإمكانية الوصول إلى الفئات الضعيفة