حماية الطفل توقف زواج 7 قاصرات في سوهاج

نجحت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، في إيقاف زواج 7 فتيات كان مقررا إقامة زواجهن قبل بلوغ السن القانونية غدا الخميس.

وقال أبو السعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، أنه ورد بلاغ من خط نجدة الطفل يفيد بنية أولياء أمور الفتيات بإتمام الزواج قبل بلوغهن السن القانونية خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى تحرك وحدة حماية الطفل على الفور، واستدعاء أولياء أمور الفتيات إلى مقر اللجنة الفرعية.

أخذ تعهد بعدم إتمام الزواج

وأشار مدير الوحدة، إلى أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة على أولياء الأمور بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانوني للفتيات، وتحملهم المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وأنه ف حالة نيته إتمام الزواج بعد توقيعهم الإقرارات قبل بلوغ الفتيات السن القانونية سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعة للنيابة المختصة لإيقاف الزواج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة باعتبار ذلك زواج قاصرات ويتم فضله.

كما قامت لجنة حماية الطفل بتوعية أولياء الأمور بخطورة وإضرار الزواج المبكر النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.