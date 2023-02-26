موعد صيام النصف من شعبان 2023 وفضلها: يتزامن مع سنة مستحبة

يحل موعد صيام النصف من شعبان 2023 هذا العام الاثنين المقبل الذي يوافق 14 شعبان 1444 هجريا، ويستعرض التقرير التالي موعد صيام النصف من شعبان 2023 وفضلها.

موعد صيام النصف من شعبان 2023 وفضلها

وبخصوص موعد صيام النصف من شعبان 2023 وفضلها فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن ليلة النصف من شهر شعبان تبدأ من مغرب يوم الاثنين المقبل الموافق 6 مارس 2023م وتنتهي فجر الثلاثاء 7 مارس 2023م.

صيام النصف من شعبان 2023 يتزامن مع اثنتين السنن المستحبة

ويتزامن موعد صيام النصف من شعبان 2023 وفضلها مع اثنتين من السنن المستحبة وهما صيام الأيام البيض التي تكون أيام 13 و14 و15 من كل شهر عربي وتتوافق هذه الأيام في شهر شعبان مع أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، أما السنة المستحبة الثانية فهي صيام يوم الاثنين، حيث إن صيام يومي الاثنين والخميس سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذكرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يَجدُرُ بالمسلم في شعبان أن يحاسب نفسه على ما قدَّم طوال العام، فإن كان خيرًا شكر الله تعالى، وإن وجد تقصيرًا ومعصية نظر إلى أعماله واستغفر ربه وتاب، حتى يدخل رمضان وقلبه مضيء وفيه كل المعاني الروحية الطيبة.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أنه قد ورد في فضلها أحاديث وآثار، وتابع عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء: والطعن بتضعيف كل ما ورد في فضل هذه الليلة غيرُ مُسَلَّم؛ فإن كان في بعض أسانيدها ضعفٌ، فقد صحَّح الحفاظ بعضها الآخر، ولو سلمنا بضعف بعض ما ورد في فضلها، فالقاعدة الحديثية أن الأحاديث الضعيفة الإسناد تتقوى بالمجموع، وإن لم تتقوَّ بمجموع الوارد وبتعدد الطرق؛ فإنَّ جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل هو قول جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، ولذا فلا يجوز إنكار فضل هذه الليلة.