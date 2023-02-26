موعد ليلة النصف من شعبان 2023.. باق أيام قليلة

يبحث العديد من المسلمين والمواطنين، عن موعد ليلة النصف من شعبان 2023 فهي من الليالي المباركة لدي جموع المسلمين، ويغفر الله عز وجل لجميع خلقه فيها الذنوب، إذ قال النبي الكريم «صلي الله عليه وسلم» في الحديث الشريف «يَطَّلِعُ الله إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَة النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ»، وفي حديث آخر «من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قُبِضَ، فَلَمَّا رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: «يا عائشة ـ أو يا حُميراء ـ ظننت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد خَاسَ بك؟ أي لم يعطك حقك، قلت: لا والله يا رسول الله ولكن ظننت أنك قد قبضتَ لطول سجودك، فقال: أَتَدْرِينَ أَيُّ ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال “هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ، ويرحم المسترحِمِينَ، ويُؤخر أهل الحقد كما هم».

موعد ليلة النصف من شعبان 2023

وعن موعد ليلة النصف من شعبان 2023 قالت دار الإفتاء المصرية، إن شهر شعبان يبدأ من يومَ الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 الموافق لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، أي أن ليلة النصف من شعبان ستكون في نهاية يوم 6 مارس المقبل، وهو مايوافق يوم الإثنين.

فضل ليلة النصف من شعبان 2023

وعن فضل ليلة النصف من شعبان، أوضحت الإفتاء، أنه «ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبوعة إلى استحباب إحياء ليلة النصف من شعبان لحديث «يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين: مشاحن، وقاتل نفس»، لافتة إلى أن لهذه الليلة مزية فضل ورحمة ومغفرة، ومن تعرض لهذا الفضل بالصلاة والذكر والدعاء رُجي أن ينال من تلك النفحات المباركة، وقيام الليل عبادة مستحبة في كل الليالي، ومنها هذه الليلة.