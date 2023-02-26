أدعية ليلة النصف من شعبان 2023.. رئيس لجنة الفتوى الأسبق يوضح

أيام قليلة ويحل موعد ليلة النصف من شعبان 2023، حيث أعلنت دار الإفتاء أنها تبدأ من مغرب يوم 14 شعبان 1444 حتى فجر يوم 15 شعبان 1444، والتي توافق من بعد مغرب الاثنين المقبل 6 مارس 2023 وحتى فجر الثلاثاء المقبل 7 مارس 2023، ويتناول التقرير التالي أدعية ليلة النصف من شعبان 2023 علما بأن الدعاء مستحب في كل وقت وبكل ما يطلبه المسلم من خيري الدنيا والآخرة.

أدعية ليلة النصف من شعبان 2023

وقبل استعراض أدعية ليلة النصف من شعبان 2023 التي يمكن ترديدها وغيرها من خيري الدنيا والآخرة، فقد ذكرت دار الإفتاء المصرية بخصوص ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان، أنه ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: «قُلت: يا رسول الله، لمْ أركَ تصوم شهرًا من الشُّهور ما تصوم مِن شعبان؟.. قال صلى الله عليه وسلم: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل النَّاسُ عنه بين رجب ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ».

ليلة النصف من شعبان 2023

أما أدعية ليلة النصف من شعبان 2023، فقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أكد أنه يستحب الدعاء ببعض الأدعية في ليلة النصف من شعبان 2023، أن يدعو الإنسان لنفسه ولأهل بيته وذويه، وأن يقول: «اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقرائة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين».

أدعية ليلة النصف من شعبان 2023

ومن أدعية ليلة النصف من شعبان 2023 أيضا على سبيل المثال لا الحصر وسواء كان ذلك في هذه الليلة أو غيرها: «ربي اجعلني في هذه الليلة من المستغفرين، واجعلني فيها من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيها من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين»، «اللهم ارزقني فيها الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين».