فاروق جويدة: لا أملك صفحات على الإنترنت.. وأبلغت «الداخلية» لغلق الحسابات الموجودة باسمي

نفى الشاعر الكبير فاروق جويدة، وجود أي صلة له بالصفحات التي تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرا إلى أنه أبلغ وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم وإغلاق هذه الصفحات.

صفحات تنتحل اسم فاروق جويدة

وأكد فاروق جويدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه ليس له أي حسابات على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، وعلم من الأصدقاء أن هناك أكثر من صفحة غير موثقة تنتحل اسمه على الإنترنت، وبعضها ينشر أشعاره والآخر يستغل اسمه لأن هذه الصفحات عليها متابعين منها ما يتخطى الـ1.5 مليون متابع.

وتابع: «لكن هذه الصفحات صارت تنشر منشورات أخرى مغرضة بخلاف الأشعار بعد أن صار اسمي مستباحا، ولذلك قمت بإبلاغ وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم وإغلاق هذه الحسابات، والوزارة وعدت باتخاذ اللازم، لانتهاء هذا الأمر المخجل».

حسابات وهمية تحمل اسم فاروق جويدة

ويظهر عبر فيسبوك أكثر من صفحة تحمل اسم وصورة الشاعر الكبير فاروق جويدة، نشرت إحداها اليوم بعض الفتاوى الدينية الغريبة التي لاقت تعليقات واستهجان من المتابعين، عبر التعليقات المتعددة.