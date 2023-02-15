9 معلومات عن فاروق جويدة: اعتلى المنبر وعمره 14 عاما ووالده أزهري مستنير

حلّ الشاعر الكبير فاروق جويدة ضيفًا على الإعلامي يوسف الشريف في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، وتحدث «جويدة»، عن بداياته والتحاقه بمهنة الصحافة من خلال العمل في جريدة الأهرام.

والده علمه سماع أم كلثوم وعبدالوهاب

ونرصد خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الشاعر الكبير فاروق جويدة كما يلي:

1- والده كان عالمًا أزهريًا مستنيرًا وهو الذي علمه سماع كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

2- صعد للمنبر وخطب في المصلين وعمره 14 عاما بتشجيع من والده.

3- بدأ كتابة الشعر وعمره 15 عاما ولكنه بدأ حياته صحفيًا والصحافة منحته مساحة لنشر مقالاته وشعره.

4- البداية كانت في مجلة روز اليوسف التي التحق بها وهو في الصف الأول الجامعي حيث كان يدرس الصحافة.

5- قدم تحقيقا صحفيا استدعاه بسببه مكتب الرئيس جمال عبدالناصر وهاتفه سامي شرف مدير مكتب عبدالناصر من أجل متابعة قضية فساد والتحقيق فيها.

6- استمر في روز اليوسف 3 سنوات ثم رشحه رئيس القسم للالتحاق بجريدة الأهرام، وعمل لفترة كمحرر اقتصادي.

الالتحاق بجريدة الأهرام في عصر هيكل

7- رفض العمل كمعيد في الجامعة وفضل الالتحاق بجريدة الأهرام تحت رئاسة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وتولى منصب سكرتير تحرير الأهرام وكان مسئول عن فترة الليل في عهد الكاتب الصحفي يوسف السباعي.

8- أنشأ أول صفحة ثقافية يومية في جريدة يومية مصرية عام 1978 وطلب من موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وجيهان السادات الكتابة فيها ونجح بالفعل في ذلك.

9- كانت تربطه علاقة طيبة بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي والكاتب الراحل خالد محمد خالد.