«فرارجي» يقتل عاملا في مشاجرة بقرية المحروسة بمحافظة قنا

لقي عامل مصرعه، مساء اليوم، طعنا بسكين مطبخ، على يد عامل داخل قرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مقتل شخص في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قنا، يفيد وقوع جريمة، وهي مقتل عامل، إثر إصابته بطعنات آلة حادة «سكين»، من قرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قنا، وتبين مقتل «محمد. م»، 41 عامًا، من قرية المحروسة طعنا بآلة حادة «سكين»، على يد عامل، يعمل في محل «فرارجي»، إثر مشاجرة بينهما.

ونقلت سيارة إسعاف قنا، الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف جهة التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي أمرت مباحث مركز قنا، بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

العقوبة القانونية

من جهته، قال إسماعيل كمال، محامي في محكمة قنا، إن عقوبة القاتل وفق القانون المصري للعقوبات الجنائية، طبقا للمادة الثانية، تصل إلى الإعدام.