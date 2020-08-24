تفاصيل مقتل عامل لرفضه ممارسة الشذوذ مع طالب جامعي بقنا

ذبح بالرقبة وطعنات موزعة على البطن والصدر بجثة شاب عشريني، ملقاة في زراعات قرية أبو دياب بقنا، تلك الجريمة المروعة أصابت سكان القرية بحالة من الفزع، خاصة وأن المجني عليه وأسرته لا تربطهم أي عداوات مع أحد، لتكون دوافع انتقامية من الشاب.

"أحمد الله يرحمه كان ماشي مع صاحبه محمد بالقرب من الزراعات" ملخص رواية أحد أبناء القرية قادت المباحث لكشف ملابسات الجريمة بعد أن ألقت المباحث على صديق المجني عليه، وبمواجهته أعترف بتنفيذ الجريمة وقتل صديقه "أحمد" 27 سنة لرفضه ممارسة الشذوذ معه وسط الزراعات.

قررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة رسميًا، وموافاة النيابة بتقرير الطب الشرعي لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المتهم، واستدعت النيابة شاهد العيان في الحادث.

"مشفتش جريمة القتل أنا شوف أحمد كان ماشي مع صاحبه محمد، وتاني يوم الناس وجدت جثة أحمد ملقاه في الزراعات" بتلك الكلمات شرح شاهد العيان روايته التى سبقت تنفيذ الجريمة وساهمت في القبض على المتهم، الذي حاول التنصل من جريمته عقب القبض عليه، وأمام محاصرة المباحث للمتهم بأدلة الاتهام انهار واعترف بجريمته بقوله: "طلبت منه ورفض فقتلته عشان قالي هفضحك في القرية".

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا إخطارًا من العميد محمد ياسر مدير المباحث بالعثور على جثة "أحمد .ف" 27 عامًا، عامل، ملقاة في الزراعات بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا وبها طعنات نافذة وآثار ذبح فى الرقبة.

كشفت تحريات فريق البحث عن أن مرتكب الحادث صديق المجنى عليه المدعو "محمد .س" طالب بمعهد سياحة وفنادق حيث ذهبا للتنزه بين الزراعات، وطلب المتهم من المجنى عليه ممارسة الشذوذ الجنسي فرفض وحاول تنفيذ رغبته بالقوة ولكن المجنى عليه قاومه وهدده بفضحه وكشف ممارساته الشاذة أمام أهل القرية فقام المتهم بطعنه عدة طعنات فى الصدر والظهر والرقبة حتى لقى مصرعة وفر هاربًا حتى ألقت المباحث القبض عليه.