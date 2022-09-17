مقتل عامل على يد شقيقه في مشاجرة بقنا

لقي عامل مصرعه على يد شقيقه، مساء اليوم، إثر تلقيه عدة ضربات بالفأس، على خلفية نشوب مشاجرة بينهما أثناء حفل زفاف خالهما بقرية دندرة، التابعة لمركز قنا.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل عامل في، بآلة حادة في قرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا.

وانتقلت قوة أمنية من مديرية أمن قنا وتبين مقتل «حسين ح.ق» 43 عاما على يد شقيقه «محمد» بآلة حادة «فأس» أثناء حفل زفاف خالهما بقرية دندرة في قنا.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام وتكثف الأجهزة الأمنية مجهوداتها لكشف غموض الواقعة ومعرفة أسباب ارتكابها.

وحرر المحضر وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف الحقيقة.

عقوبة القتل

قال عصام عصران، محامي، لـ«الوطن»، إن المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.