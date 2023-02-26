ما هو الخط الساخن تكافل وكرامة؟.. طريقك إلى الشكاوى والاستفسارات

مع تساؤل عدد من المواطنين ما هو الخط الساخن تكافل وكرامة، أتاحت وزارة التضامن تقديم خدماتها لقطاع عريض من المواطنين وأوضحت عدة طرق لتقديم شكاوى تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وأعلنت عن الخط الساخن بشأن تكافل وكرامة لكل من لديهم استفسارات أو مشكلات أو يريدون التقديم، وفي إطار التسهيل على المواطنين فتحت وزارة التضامن الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة على رقم 19680 أو على البريد الإلكترونى للاستقبال والرد على شكاوى المواطنين.

خطوات تقديم شكوى

ومن خلال الخط الساخن لتكافل وكرامة يمكن الاستعلام عن خطوات تقديم الشكاوى، وأشارت التضامن إلى أن طرق تقديم شكاوى تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الاجتماعى تكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يدخل المواطن على رابط شكاوى تكافل وكرامة 2023 الموجود على موقع وزارة التضامن الاجتماعى، وبمجرد الدخول عليك إدخال الرقم القومي الذي تريد الاستفسار عن المعاش في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على استعلام، وبعد الاستعلام تظهر على الفور بيانات المستعلم، وحالة بطاقة الدعم حالة بطاقة الدعم سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

تحديد نوع الشكوى في تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه من ضمن الخطوات عند ظهور البيانات تظهر أيقونة تسجيل شكوى يختار المواطن تسجيل شكوى، وبعدها يقوم المستعلم بتحديد نوع الشكوى على سبيل المثال «شكاوى بطاقة الصرف، شكاوى تتعلق بالرصيد، طلب تعديل بيانات الأسرة، إهمال أو معاملة سيئة موظفي مكتب البريد، إيقاف أو تجميد بطاقة، شكاوى الرقم السري، طلب رشوة أو ابتزاز موظفي الشؤون».

ومن ضمن إجراءات تكافل وكرامة، يتم كتابة تفاصيل الشكوى لبرنامج تكافل وكرامة، والضغط على كلمة تسجيل، وتظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى، ويمكن للمواطن طباعة الشكوى.